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06.07.2019, 13:30

Зеленский сказал, кого назначит главой Ивано-Франковской ОГА

Зеленский сказал, кого назначит главой Ивано-Франковской ОГА - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пока на сайте главы государства нет указа о назначении нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА. Об этом президент заявил в субботу во Львове в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы видим его (Шмыгаля, – ред.) главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский.

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК Западэнерго).

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

14 июня Зеленский обнародовал имена трех кандидатов на должность главы Львовской облгосадминистрации и спросил жителей Львовской области мнения об этих людях, в список попали: Денис Шмигаль, Максим Козицкий и Маркиян Мальский.

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Теги: Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Ивано-Франковская ОГА
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