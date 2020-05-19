Зеленский сменил начальника "Альфы". В 2014 его награждал Коломойский

Начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом вместо Александра Устименко стал Сергей Дусик. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.
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Одним указом от 19 мая президент уволил с должности начальника центра Устименко, другим — назначил на его место Дусика.
Ранее Дусик был командиром днепропетровского подразделения "Альфы".
Сергей Дусик в 2011 г занял первое место на чемпионате СБУ по рукопашному бою. Фото: most-dnepr.info