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Зеленский сменил начальника "Альфы". В 2014 его награждал Коломойский

Зеленский сменил начальника "Альфы". В 2014 его награждал Коломойский - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
19.05.2020, 17:55

Новым начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ стал бывший командир днепропетровского подразделения центра

Начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом вместо Александра Устименко стал Сергей Дусик. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

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Одним указом от 19 мая президент уволил с должности начальника центра Устименко, другим — назначил на его место Дусика.

Ранее Дусик был командиром днепропетровского подразделения "Альфы".

Сергей Дусик в 2011 г занял первое место на чемпионате СБУ по рукопашному бою. Фото: most-dnepr.info

  • В августе 2014 года начальника отдела Управления СБУ в Днепропетровской области полковника Сергея Дусика тогдашний глава ОГА Игорь Коломойский наградил почетной грамотой "за плодотворную и добросовестную работу, высокий профессионализм, творческий поиск и инициативу в работе, весомые достижения в профессиональной деятельности".
  • 20 марта 2015 года президент Петр Порошенко назначил Устименко на должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ.



Вадим Ребрина
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