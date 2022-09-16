Зеленский согласен на транзит российского аммиака только в обмен на пленных. Кремль против

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных. Об этом он сказал в интервью Reuters.

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Зеленский сообщил, что предложил соответствующую договоренность Организации Объединенных Наций, которая пытается возобновить поставки российского аммиака через Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.

"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих, однако Россия удерживает в плену больше украинских солдат, чем Украина – российских.

Пропагандистские росСМИ спросили у спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, готов ли Кремль рассмотреть этот вариант.

Песков назвал такое предложение "неуместным": "Разве люди и аммиак – это одно и то же?!".

До 24 февраля на Россию приходилось 20% мирового экспорта аммиака.

24 февраля 2022 года, в день российского вторжения в Украину, российская компания "Тольяттиазот" остановила транзит аммиака по трубопроводу.

Сейчас ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, что позволит начать экспорт через украинские порты российского аммиака – основного ингредиента в производстве нитратных удобрений. В ООН говорят, что "переговоры продвигаются в правильном направлении".

Оксана Житнюк

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