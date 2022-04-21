Зеленский создал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны. Указ опубликован на сайте Офиса президента, он вступает в силу с дня публикации.

Основными задачами Совета является разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины.

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План предусматривает восстановление и развитие транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья, инфраструктуры энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса.

Также включает структурную модернизацию и перезапуск экономики, меры по преодолению безработицы, поддержке семей с детьми, уязвимых слоев населения, лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны, восстановления и сохранения объектов культурного наследия.

Совет определяет приоритетные реформы, принятие и реализация которых необходимы в военный и послевоенный периоды.

В его задачи входит подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления Украины.

Совет имеет право получать от министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности необходимые информацию, документы и материалы.

Он может привлекать к участию в своей работе представителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, представителей международных организаций и независимых экспертов.

Приглашать на заседание Совета руководителей министерств, других центральных и местных органов власти.

Совет состоит из двух сопредседателей Совета, секретаря и других членов Совета. Сопредседателями Совета являются премьер-министр Украины и руководитель Офиса президента Украины. Должностной состав Совета утверждает президент Украины.

Сопредседатели, секретарь Совета, другие члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

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Роман Брыль

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