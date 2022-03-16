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Зеленский сравнил нападение России с Перл-Харбором и 11 сентября

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 17:23
Зеленский сравнил нападение России с Перл-Харбором и 11 сентября - Фото
Владимир Зеленский на выступлении перед Конгрессом США. Фото - пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед Конгрессом США сравнил нападение России на Украину с атакой на Перл-Харбор и 11 сентября.

"Американцы! В своей величественной истории у вас есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 41-го года. Когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните 11 сентября. Страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы. Когда были атакованы невинные люди. Атакованы с воздуха. Так, как никто не ожидал", – сказал Зеленский. Наше государство переживает это ежедневно и ночью уже в течение трех недель, добавил президент.

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Поэтому Зеленский попросил создать над Украиной гуманитарную бесполетную зону или альтернативу ей – защитные противовоздушные системы C-300 и другие подобные системы.

Украинский президент также предложил Конгрессу расширить санкции против политических лиц Российской Федерации, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с теми, кто ответственен за агрессию против Украины. Зеленский также призвал все американские компании выйти с российского рынка, а американские порты – закрыть для российских кораблей и товаров.

  • Выступая перед Конгрессом США Зеленский предложил создать новый союз под названием United for Peace.
Лев Шевченко
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Владимир Зеленский конгресс сша
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