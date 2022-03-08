Зеленский цитирует Черчилля: Мы не сдадимся и не проиграем. Будем защищаться любой ценой

Украина не стремилась к величию, но стала великой за дни войны с Россией. Она не сдатся, не проиграет и будет биться до конца за свою землю, какой бы ни была цена. Об этом с отсылкой к словам британского премьера времен второй мировой войны Уинстона Черчилля заявил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Великобритании.

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Зеленский процитировал речь Черчилля, которую тот сделал 4 июня 1940 года в Палате общин британского парламента, когда угроза немецкого вторжения нависла над Британией.

"Мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца. Мы будем бороться на морях, будем биться в воздухе. Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в лесах, полях, на побережьях, городах и селах, на улицах, на холмах. Я хочу от себя добавить: мы будем биться везде – на терриконах, на берегах Кальмиуса и Днепра, и мы не сдадимся", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что Украина не стремилась к величию, но стала великой за дни войны – страной, которая спасает людей, несмотря на террор оккупантов, защищает свободу, несмотря на удары одной из самых больших армий мира, и обороняется, несмотря на открытое небо для российских ракет, самолетов, вертолетов.

Зеленский подчеркнул: Украина очень рассчитывает на поддержку Британии. Он призвал Лондон признать Россию государством-террористом, усилить санкции и найти способ, как сделать безопасным небо над Украиной.

"Сделайте то, что вы можете. Сделайте то, что вы должны, к чему обязывает величие вашей страны и вашего народа. Слава великой Украине, слава Великобритании!" – подытожил президент под бурные овации британских парламентариев.

Марк Сировой

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