UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский цитирует Черчилля: Мы не сдадимся и не проиграем. Будем защищаться любой ценой

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 19:58
Зеленский цитирует Черчилля: Мы не сдадимся и не проиграем. Будем защищаться любой ценой - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Украина не стремилась к величию, но стала великой за дни войны с Россией. Она не сдатся, не проиграет и будет биться до конца за свою землю, какой бы ни была цена. Об этом с отсылкой к словам британского премьера времен второй мировой войны Уинстона Черчилля заявил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский процитировал речь Черчилля, которую тот сделал 4 июня 1940 года в Палате общин британского парламента, когда угроза немецкого вторжения нависла над Британией.

"Мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца. Мы будем бороться на морях, будем биться в воздухе. Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в лесах, полях, на побережьях, городах и селах, на улицах, на холмах. Я хочу от себя добавить: мы будем биться везде – на терриконах, на берегах Кальмиуса и Днепра, и мы не сдадимся", – сказал Зеленский.   

Он также заявил, что Украина не стремилась к величию, но стала великой за дни войны – страной, которая спасает людей, несмотря на террор оккупантов, защищает свободу, несмотря на удары одной из самых больших армий мира, и обороняется, несмотря на открытое небо для российских ракет, самолетов, вертолетов.

Зеленский подчеркнул: Украина очень рассчитывает на поддержку Британии. Он призвал Лондон признать Россию государством-террористом, усилить санкции и найти способ, как сделать безопасным небо над Украиной.

"Сделайте то, что вы можете. Сделайте то, что вы должны, к чему обязывает величие вашей страны и вашего народа. Слава великой Украине, слава Великобритании!" – подытожил президент под бурные овации британских парламентариев.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война уинстон черчилль паралмент великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 