Подписан закон об усилении наказания за домашнее насилие

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола (№1604-ІХ), который Верховная Рада приняла 1 июля. Об этом сообщает Офис президента.

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Усиление ответственности предусмотрено за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, не повлекших телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишения жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право. А также – невыполнение срочного запретного предписания, или несообщение уполномоченным органам о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

Такие правонарушения наказываются штрафом или общественными работами на срок от 30 до 40 часов (от 40 до 60 часов при рецидиве), или административным арестом на срок до 10 суток (до 15 суток при рецидиве).

В действующем законе предусмотрена возможность админареста до семи суток, не до 10-ти.

Новый закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Наталия Медведева

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