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Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 22:27
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

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Глава делегации — нардеп Давид Арахамия.

Члены делегации:

  • депутат Андрей Костин;
  • депутат Дмитрий Лубинец;
  • министр юстиции Денис Малюська
  • советник главы ОП Михаил Подоляк;
  • министр обороны Алексей Резников;
  • замминистра иностранных дел Николай Точицкий;
  • депутат Рустем Умеров;
  • юрист-международник Александр Малиновский;
  • чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый, эксперт делегации.

Согласно указу, главе делегации разрешается вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения работы делегации сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений, научных советников и экспертов.

Также утверждены директивы делегации (прилагаются тайно).

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский переговоры
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