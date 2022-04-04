Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией
04.04.2022, 22:27
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.
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Глава делегации — нардеп Давид Арахамия.
Члены делегации:
- депутат Андрей Костин;
- депутат Дмитрий Лубинец;
- министр юстиции Денис Малюська
- советник главы ОП Михаил Подоляк;
- министр обороны Алексей Резников;
- замминистра иностранных дел Николай Точицкий;
- депутат Рустем Умеров;
- юрист-международник Александр Малиновский;
- чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый, эксперт делегации.
Согласно указу, главе делегации разрешается вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения работы делегации сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений, научных советников и экспертов.
Также утверждены директивы делегации (прилагаются тайно).
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