Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

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Глава делегации — нардеп Давид Арахамия.

Члены делегации:

депутат Андрей Костин;

депутат Дмитрий Лубинец;

министр юстиции Денис Малюська

советник главы ОП Михаил Подоляк;

министр обороны Алексей Резников;

замминистра иностранных дел Николай Точицкий;

депутат Рустем Умеров;

юрист-международник Александр Малиновский;

чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый, эксперт делегации.

Согласно указу, главе делегации разрешается вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения работы делегации сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений, научных советников и экспертов.

Также утверждены директивы делегации (прилагаются тайно).

Вадим Ребрина

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