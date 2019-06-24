Зеленский уволил еще трех глав ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил глав Житомирской областной государственной администрации Игоря Гундича, Ровенской ОГА Алексея Муляренко и Черкасской ОГА Александра Вельбивца. Соответствующие указы опубликовали на сайте главы государства.
Также президент назначил в.о. глав этих областей: Ярослава Лагуту - Житомирской, Игоря Тимошенко - Ровенской, Тараса Высоцкого - Черкасской.
Ранее суд одобрил увольнение глав этих ОГА.
15 июня Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав ОГА Одесской и Полтавской областей.
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