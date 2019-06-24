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24.06.2019, 14:37

Зеленский уволил еще трех глав ОГА

Зеленский уволил еще трех глав ОГА - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Указы об увольнении глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей разместили на официальном сайте президента

Президент Владимир Зеленский уволил глав Житомирской областной государственной администрации Игоря Гундича, Ровенской ОГА Алексея Муляренко и Черкасской ОГА Александра Вельбивца. Соответствующие указы опубликовали на сайте главы государства. 

Также президент назначил в.о. глав этих областей: Ярослава Лагуту - Житомирской, Игоря Тимошенко - Ровенской, Тараса Высоцкого - Черкасской. 

Ранее суд одобрил увольнение глав этих ОГА.

15 июня Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав ОГА Одесской и Полтавской областей.

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Теги: Владимир Зеленский, александр вельбивец, алексей муляренко, ярослав лагута, игорь тимошенко, тарас высоцкий, игорь гундич
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