Зеленский уволил Короля Артура на самом востоке Украины

Артур Король (скриншот из сюжета Радио Свобода)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главу Меловской районной государственной администрации в Луганской области Артура Короля. Распоряжение №240/2019-рп об этом опубликовано на сайте главы государства.

Увольнение обосновано "истечением срока полномочий президента", то есть предшественника - Петра Порошенко.

Король родился в 1967 году, в 1990-м окончил высшее пограничное военно-политическое училище, в 1998-м - Академию погранвойск им. Хмельницкого. С 1998 по 2016 годы проходил военную службу на офицерских должностях в ГПСУ, в 2016-2017 был на пенсии, однако 26 июня 2017 года получил назначение в Меловскую РГА.

Меловое - самый восточный населенный пункт страны, он находится на границе с Россией. Меловое и Чертково (РФ) разделяет улица Дружбы народов длиной около трех километров, которая является одновременно границей. С началом войны поселок оказался в зоне боевых действий. Сейчас там тихо. С осени 2018-го пересечение границы допускается только в официальных пунктах пропуска.