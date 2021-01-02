Зеленский в 2021 году собирается в азиатское турне

В Офисе президента работают над организацией азиатского турне президента Владимира Зеленского, которое должно пройти во второй половине 2021 года. Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы ОП, дипломатический советник президента Игорь Жовква.

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Он отметил, что есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления турне.

В отношениях с Китаем, по словам Жовквы, ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, прежде всего дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции, расширение номенклатуры экспортируемых товаров, укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции.

Актуальной задачей будет оставаться привлечения китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине, сказал замглавы ОП.

Также, по его словам, сегодня Украина активно налаживает сотрудничество в определенных проектах с Индией.

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Вадим Ребрина

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