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04.06.2019, 21:42

Зеленский в ЕС: Слухи о дефолте – это продуманные акции

Зеленский в ЕС: Слухи о дефолте – это продуманные акции - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Сказал, что его "игры бывших владельцев в судах не интересуют"

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не собирается быть на стороне" бывших владельцев ПриватБанка, которые пытаются сейчас через суд оспорить его национализацию. Об этом Зеленский сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, сообщает АП.

"Что касается ПриватБанка, я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский на встрече с еврокомиссаром Домбровскисом" – говорится в Twitter Администрации президента.

Согласно другому твиту, глава государства назвал информацию о возможном дефолте в Украине слухами.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал Зеленский.

Ранее бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский в разговоре с изданием Financial Times посоветовал президенту Зеленскому объявить дефолт, чтобы Евросоюз и США списали Украине долги в качестве компенсации за то, что якобы является плацдармом в противостоянии Запада и России.

Секретарь СНБО Александр Данилюк  заявил, что команда Зеленского не рассматривает такую возможность.

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Теги: Владимир Зеленский, ПриватБанк, игорь коломойский, дефолт
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