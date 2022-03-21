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Зеленский в новом обращении: Россияне безсупешно ищут украинцев, которые были бы им рады

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 00:55
Зеленский в новом обращении: Россияне безсупешно ищут украинцев, которые были бы им рады - Фото
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский записал новое обращение, в котором сообщил о безуспешных поисках "нацистов" и украинцев, которые были ли бы им рады хотя бы в каком-то городе или селе. Видео опубликовано в телеграм-канале Офиса Президента.

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"Уже 25-е сутки, как русские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей. Как они ищут и не могут найти украинцев, которые бы встретили их с цветами хотя бы в каком-то городе нашего государства, хотя бы в каком-то селе. А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий", – подписал видео президент.

Анна Чуданова
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обращение Зеленского вторжение россии в украину
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