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Зеленский: В списке на обмен – более 20-ти крымских татар

22.08.2020, 21:31
Зеленский: В списке на обмен – более 20-ти крымских татар - Фото
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Зеленский обсудил с президентом Эрдоганом освобождение крымских татар, незаконно удерживаемых в России

В новом списке, подготовленном для обмена удерживаемыми лицами – более 20 крымских татар, которых удерживают в России. Об этом президент Владимир Зеленский сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время сегодняшнего телефонного разговора, передает Офис президента.

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Как отмечается, Зеленский поблагодарил Эрдогана за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие освобождению украинских граждан, в частности крымских татар, которых незаконно удерживают в России и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что президент поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них – отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - сказал Зеленский.

  • 11 сентября 2017 года на судилище по сфабрикованному делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали 8 лет колонии строгого режима, а через две недели подконтрольный Кремлю так называемый Симферопольский райсуд вынес приговор другому зампреду Меджлиса Ильми Умерову: ему назначили 2 года колонии.
  • 25 октября Ахтем Чийгоз и Умеров, которых осудили во временно оккупированном Крыму по сфабрикованным делам, были переданы Турции. 

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Наталия Медведева
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