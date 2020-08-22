Зеленский: В списке на обмен – более 20-ти крымских татар

Президент Зеленский обсудил с президентом Эрдоганом освобождение крымских татар, незаконно удерживаемых в России

В новом списке, подготовленном для обмена удерживаемыми лицами – более 20 крымских татар, которых удерживают в России. Об этом президент Владимир Зеленский сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время сегодняшнего телефонного разговора, передает Офис президента.

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Как отмечается, Зеленский поблагодарил Эрдогана за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие освобождению украинских граждан, в частности крымских татар, которых незаконно удерживают в России и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что президент поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них – отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - сказал Зеленский.

11 сентября 2017 года на судилище по сфабрикованному делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали 8 лет колонии строгого режима, а через две недели подконтрольный Кремлю так называемый Симферопольский райсуд вынес приговор другому зампреду Меджлиса Ильми Умерову: ему назначили 2 года колонии.

8 лет колонии строгого режима, а через две недели подконтрольный Кремлю так называемый Симферопольский райсуд приговор другому зампреду Меджлиса Ильми Умерову: ему назначили 2 года колонии. 25 октября Ахтем Чийгоз и Умеров, которых осудили во временно оккупированном Крыму по сфабрикованным делам, были переданы Турции.

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Наталия Медведева

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