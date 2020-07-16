Зеленский в Верховной Раде назвал Россию агрессором
Владимир Зеленский прямо обвинил Россию в военной агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады по случаю годовщины принятия Декларации о госсуверенитете, с трибуны парламента заявил о российской агрессии.
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Он отметил, что Украина шесть лет борется против российского агрессора и делает все, чтобы наступил мир.
"Шестой год подряд мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира" - сказал глава государства.
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- 14 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе будет продолжаться, пока "с другой стороны" линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики будут открывать огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.
- 15 июля народный депутат Евросолидарности Владимир Арьев направил обращение в офис президента с требование объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о "той стороне" на Донбассе.
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