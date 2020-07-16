Зеленский в Верховной Раде назвал Россию агрессором

Владимир Зеленский прямо обвинил Россию в военной агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном заседании Верховной Рады по случаю годовщины принятия Декларации о госсуверенитете, с трибуны парламента заявил о российской агрессии.

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Он отметил, что Украина шесть лет борется против российского агрессора и делает все, чтобы наступил мир.

"Шестой год подряд мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира" - сказал глава государства.

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14 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что война на Донбассе будет продолжаться, пока " с другой стороны " линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики будут открывать огонь после подтверждения режима "тишина" по белым каскам и по медикам.

Владимир Зеленский 15 июля н ародный депутат Евросолидарности Владимир Арьев направил обращение в офис президента с требование объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, когда говорил о "той стороне" на Донбассе.

Наталия Софиенко

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