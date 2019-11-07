Зеленский ветировал закон о проверке получателей субсидий

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Законопроект был подан нардепом из Слуги народа Даниилом Гетманцевым и принят парламентом во втором чтении 249 голосами. Он давал возможность госорганам проверять достоверность поданных документов и сведений о реальном материальном положении получателей субсидий и других выплат от государства.
Информация о предложениях президента по доработке законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.
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