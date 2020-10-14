Зеленский: Вопрос исторической памяти с Польшей в политическом контексте снят

Президент подчеркнул, что в будущем между Украиной и Польшей не должно быть исторических споров

Политический контекст в вопросе исторической памяти между Украиной и Польшей снят, этим будут заниматься профессионалы-историки, а не политики. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместного интервью с президентом Польши Анджеем Дудой для каналов Украина 24 и TVP.

"В прошлом есть история, в результате которой что-то нравится Украине, что-то нравится Польши и наоборот. Но мне кажется, что этот вопрос должны решать профессионалы, не политики. Поэтому важно, что сегодня, как политический вопрос, вопрос исторической памяти снят полностью", – сказал Зеленский.

Он добавил, что был очень открыт с Дудой в вопросе исторической памяти и они договорились пройти все эти вопросы, потому что "мы соседи и будем соседями навсегда".

Президент подчеркнул, что в будущем между Украиной и Польшей не должно быть исторических споров.

Возражений со стороны Дуды не прозвучало.

Президент Польши 11-13 октября находился с официальным визитом в Украине, он посетил Киев и Одессу.

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В Украине и Польше есть разное отношение к трагическим событиям на Волыни и Восточной Галичине 1943-1944 годов. Польская сторона возлагает ответственность за этнические чистки, убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а Украина настаивает на ответственности за эти преступления обеих сторон.

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Наталия Медведева

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