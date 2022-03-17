Зеленский: Возможно, третья мировая уже началась

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC высказался об опасениях президента США по поводу начала третьей мировой войны.

Ведущий задал вопрос: "Джо Байден четко заявил, что он боится провокаций, которые могут привести к третьей мировой войне. Вы понимаете эти опасения, согласны с ними?"

"Никто не знает, возможно, она уже началась. И какова вероятность этой войны, если Украина падет, если так случится? Очень сложно сказать.

Никто не может предсказать, когда начнутся войны и другие трагедии, а также как они закончатся. В текущей ситуации на кону судьба всего человечества", – ответил Владимир Зеленский.

Дмитрий Смирнов

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