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Зеленский встретился с директором МВФ в Мюнхене

Зеленский встретился с директором МВФ в Мюнхене - Фото
Георгиева и Зеленский в Давосе (Фото: пресс-служба президента)
15.02.2020, 12:11

Президент отметил, что отношения с МВФ - дружеские

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает Офис президента.

Они обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, законопроекте о банках.

Зеленский отметил, что встреча c Георгиевой была конструктивной, диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские.

14 февраля Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. В рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.

  • Зеленский уже встречался с Георгиевой на форуме в Давосе 22 января, обсуждали реализацию программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились прошлом году.

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Владимир Зеленский МВФ Мюнхен Кристалина Георгиева
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