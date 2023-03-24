Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и ввел вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

20 марта Рада уволила министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

21 марта Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.