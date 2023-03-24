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Зеленский внес изменения в состав СНБО

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 19:55
Зеленский внес изменения в состав СНБО - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и ввел вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

  • 20 марта Рада уволила министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.
  • 21 марта Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский павел рябикин снбо Михаил Федоров
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