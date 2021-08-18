Зеленский ввел в действие ряд решений СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие ряд решений Совета нацбезопасности и обороны: о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными странами, о защите госграницы и реформировании медицинской системы.

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В чем суть решения от 18 июня о военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными странами неизвестно — документ засекречен.

Решение СНБО об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты госграницы, принятое 30 июля 2021 года, предписывает Кабмину обеспечить в течение шести месяцев проведение инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы с определением владельцев и пользователей участков.

Правительство должно организовать передачу таких участков в постоянное пользование Госпогранслужбы.

Право постоянного пользования такими участками, которые имеют природоохранное значение, должно быть прекращено.

Участки, принадлежащие государству, должны быть изъяты у землепользователей и также переданы ГПСУ.

Участки и объекты недвижимости, которые находятся в частной собственности, должны быть выкуплены. Если же соглашение о выкупе с собственниками не будет достигнуто, участки будут изъяты принудительно.

Также Кабмин должен обеспечить разработку и утвердить государственную целевую программу обустройства госграницы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.

Решение СНБО от 30 июля 2021 года о состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью предусматривает в том числе:

- поэтапное включение в тарифы на медицинские услуги стоимости лекарств в учреждениях здравоохранения любой формы собственности, которые сейчас закупаются централизованно за счет средств других программ государственного бюджета;

- определение механизмов контроля за соблюдением клинических протоколов и стандартов медпомощи, а также подготовку и внедрение вертикально интегрированной системы контроля качества оказания медпомощи;

- введение, начиная с 1 января 2022 года, индикаторов качества оказания первичной медпомощи;

- введение до 1 января 2024 года моратория на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, методов диагностики, методов лечения и реабилитации на телевидении и радио, а также в СМИ.

Полный текст решения — на сайте ОП.

30 июля на выездном заседании СНБО в Краматорске было рассмотрено восемь вопросов

Вадим Ребрина

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