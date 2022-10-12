Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которым в санкционные списки добавлены Сергей Курченко, Павел Лебедев, Виктор Янукович и Олег Дерипаска.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Для каждого из четырех фигурантов списка санкции введены на 10 лет и заключаются они в блокировке их активов, находящихся в юрисдикции Украины.
Курченко, Лебедев и Янукович являются гражданами Украины. Олег Дерипаска имеет гражданство России и Кипра.
Утвержденное президентом решение СНБО возлагает реализацию и мониторинг эффективности введенных санкций на Кабмин и СБУ и поручает МИД "проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".
Читайте также: Разбор | СНБО ввел санкции против российских олигархов — что им грозит?
Комментарии