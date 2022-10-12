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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 21:16
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски - Фото
Виктор Янукович (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которым в санкционные списки добавлены Сергей Курченко, Павел Лебедев, Виктор Янукович и Олег Дерипаска.

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Для каждого из четырех фигурантов списка санкции введены на 10 лет и заключаются они в блокировке их активов, находящихся в юрисдикции Украины.  

Курченко, Лебедев и Янукович являются гражданами Украины. Олег Дерипаска имеет гражданство России и Кипра. 

Утвержденное президентом решение СНБО возлагает реализацию и мониторинг эффективности введенных санкций на Кабмин и СБУ и поручает МИД "проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

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Сергій Бережний
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