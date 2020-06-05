Зеленский выступил за разработку законопроекта о частных военных компаниях

Фото: president.gov.ua

Консультативный совет по делам ветеранов при президенте Украины может присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний. Об этом сегодня на заседании совета сказал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

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По его словам, есть два законопроекта, которые еще не зарегистрированы в Раде.

"В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - отметил Зеленский, добавив, что консультативный совет мог бы помочь разработать сбалансированный законопроект.

Он отметил, что первоочередные законодательные наработки стоит предложить уже в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их до закрытия нынешней сессии.

Большинство крупных бизнесменов в Украине по факту имеют свои "частные армии" — это охранные фирмы или так называемые службы безопасности, в которых зачастую работают бывшие сотрудники силовых ведомств. Кроме того существуют так называемые муниципальные варты — охранные структуры, созданные при местных советах, которые также часто используются в частных целях. Подробнее - в материале LIGA.net.