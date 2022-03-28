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Зеленский – Западу: Дайте технику, у нас в городах буквально пробки из российских танков

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 12:21
Зеленский – Западу: Дайте технику, у нас в городах буквально пробки из российских танков - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Украине нужны от западных союзников поставки боевой авиации и бронетехники, потому что ее количество у российских оккупантов велико. Об этом президент Владимир Зеленский заявил The Economist.

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Отвечая на вопрос, "чего вы больше всего хотите от Запада?", глава государства ответил просто – "самолеты, танки и бронетранспортеры".

"У нас их не так много, как нужно. Мы многое захватили у россиян. Они бегут. Они боятся наших солдат и бегут. Кажется, вчера мы забрали у них 12 или 17 танков", – добавил он.

Зеленский обеспокоен тем, что у оккупантов "тысячи военных машин, и они все идут, идут и идут", а боевой парк ВСУ не бесконечный.

"Если можно шутить в такой ситуации, то... У нас есть города, где столько [российских] танков, что они не могут ехать: там танковые пробки", – сказал Зеленский.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский
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