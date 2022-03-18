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Зеленского и народ Украины хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

18.03.2022, 00:09
Зеленского и народ Украины хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Нобелевский комитет обратилась группа европейских политиков с просьбой продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта (по правилам, срок истекает 31 января), чтобы номинировать на премию мира президента Владимира Зеленского и народ Украины.

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"Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него Российской Федерацией.

Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы сражаться за свою страну, люди по всей Украине восстают, чтобы противостоять авторитарным силам. Наши слова сочувствия и поддержки вряд ли могут оправдать те жертвы, которые они приносят во имя принципов прав человека и мира", – сказано в письме.

Подписанты отмечают, что сейчас "самое время показать народу Украины, что мир на его стороне".

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война нобелевская премия
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