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11.05.2019, 17:45

Зеленскому нужна стена с ПриватБанком - Данилюк

Зеленскому нужна стена с ПриватБанком - Данилюк - Фото
Александр Данилюк (фото Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Владимира Зеленского должна интересовать исключительно судебная реформа и честный судебный процесс, считает советник Александр Данилюк

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Президент не должен вникать в историю с ПриватБанком, чтобы не подрывать к себе доверие и не быть дискредитированным. Об этом сказал экс-министр финансов и советник Владимира Зеленского Александр Данилюк в интервью LIGA.net:"Данилюк - План 100 дней, кадры Зе, проблемы Привата и Рады".

"И я об этом в команде открыто говорю. Он (Зеленеский) должен думать о будущем, и его должна интересовать реформа судебной системы. Чтобы реформированный суд вынес справедливое решение, которое примет общество", - отметил советник.

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По его мнению, члены команды Зеленского не должны касаться темы ПриватБанка. Отвечая на вопрос о конфликте интересов  между ним и  адвокатом Андреем Богданом, не выглядит ли эта ситуация странной, Данилюк ответил: "Выглядит".

Он сказал, что из-за конфликта интересов внутри команды никто из них не должен иметь "даже теоретической возможности влиять на дальнейшее развитие событий". "Должна быть выстроена стена между нами и делом Привата, иначе это подорвет доверие и дискредитирует президента", - сказал Данилюк.

Также он отметил, что судебная реформа не состоялась, потому что Петр Порошенко считал, что это уменьшит его влияние. "Эта же система повернется против Петра Алексеевича", - считает Данилюк.

Читайте также полную версию интервью: "Данилюк - План 100 дней, кадры Зе, проблемы Привата и Рады".

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Теги: Владимир Зеленский, Александр Данилюк, ПриватБанк, Богдан Андрей
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