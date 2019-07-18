Зеленскому рассказали о состоянии дел с Антикоррупционным судом

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На 126 вакансий в Антикоррупционном суде получили больше 2800 заявок. Об этом заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики сообщил замглавы антикорсуда Евгений Крук.

По его словам, прием заявок на вакансии завершился вчера вечером, 17 июля. Уже отобрано нескольких начальников отделов, причем в конкурсную комиссию привлечены европейские и американские эксперты. По его словам, такого "беспрецедентно прозрачного конкурса в аппарат суда еще не было".

После Крука слово взял замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, который призвал при отборе максимально заблокировать коррупционные риски, сославшись на свой негативный опыт в НАПК. Глава ОПУ Андрей Богдан озвучил свою идею.

"Я бы предложил руководителям СБУ и НАБУ часть своих сотрудников отправить на эти конкурсы. Может, они выиграют, займут какие-то должности, и вам будет легче работать друг с другом", - сказал он.

На это Крук ответил, что вчера, несмотря на то, что претенденты сдали экзамены, из 15 конкурсантов по трем должностям был объявлен повторный конкурс: "То есть, мы не нашли человека, который обеспечил бы полную защиту информации... Будем работать вдесятером, но точно честно".

– ...Поэтому Министерству внутренних дел тоже своих агентов отправить на конкурс, - вставил реплику Богдан.

– Что ты троллишь людей? - отреагировал на это председатель заседания, президент Владимир Зеленский.

Крук также сообщил, что подписаны договора на аренду трех помещений в Киеве - двух помещений, в котором раньше был Печерский суд - на ул. Крещатик и в пер. Крестовый, и по проспекту Победы, 41. Таким образом, антикорсуд рабочими местами обеспечен.