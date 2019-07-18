Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 11:59

Зеленскому рассказали о состоянии дел с Антикоррупционным судом

Зеленскому рассказали о состоянии дел с Антикоррупционным судом - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

На совещании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики много шутили и улыбались, а Андрей Богдан предложил отправить на конкурс сотрудников МВД

На 126 вакансий в Антикоррупционном суде получили больше 2800 заявок. Об этом заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики сообщил замглавы антикорсуда Евгений Крук.

По его словам, прием заявок на вакансии завершился вчера вечером, 17 июля. Уже отобрано нескольких начальников отделов, причем в конкурсную комиссию привлечены европейские и американские эксперты. По его словам, такого "беспрецедентно прозрачного конкурса в аппарат суда еще не было".

После Крука слово взял замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, который призвал при отборе максимально заблокировать коррупционные риски, сославшись на свой негативный опыт в НАПК. Глава ОПУ Андрей Богдан озвучил свою идею.

"Я бы предложил руководителям СБУ и НАБУ часть своих сотрудников отправить на эти конкурсы. Может, они выиграют, займут какие-то должности, и вам будет легче работать друг с другом", - сказал он.

На это Крук ответил, что вчера, несмотря на то, что претенденты сдали экзамены, из 15 конкурсантов по трем должностям был объявлен повторный конкурс: "То есть, мы не нашли человека, который обеспечил бы полную защиту информации... Будем работать вдесятером, но точно честно".

– ...Поэтому Министерству внутренних дел тоже своих агентов отправить на конкурс, - вставил реплику Богдан.

– Что ты троллишь людей? - отреагировал на это председатель заседания, президент Владимир Зеленский.

Крук также сообщил, что подписаны договора на аренду трех помещений в Киеве - двух помещений, в котором раньше был Печерский суд - на ул. Крещатик и в пер. Крестовый, и по проспекту Победы, 41. Таким образом, антикорсуд рабочими местами обеспечен.

Отправить:
Распечатать:
Теги: антикоррупционный суд, Евгений Крук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 