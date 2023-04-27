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Зима в апреле. Ожидаются заморозки на западе, в Киевской области – позже

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 14:30
Зима в апреле. Ожидаются заморозки на западе, в Киевской области – позже - Фото
Заморозки (Фото: unsplash.com)

В Украине ожидаются заморозки в воздухе в западных областях, в Винницкой и Житомирской областях будут заморозки на поверхности почвы. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

28 апреля температура ночью будет +2...+7°С, на востоке и юго-востоке страны +7...+12°С, в западных областях – заморозки в воздухе, в Житомирской и Винницкой областях – на поверхности почвы от нуля до -3°С.

Ночью 29-30 апреля в Киеве и области будут заморозки в воздухе 0...+5°С, а 1-2 мая – заморозки на поверхности почвы от нуля до -3°С.

Ожидается, что на Левобережье будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, на остальной территории переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем в Украине +10...+15°С, в восточных областях +16...+21°С.

В Карпатах на высокогорье без осадков, температура ночью до -5°С, днем +3...+8 °С тепла.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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Артем Джеріпа
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