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18.02.2019, 15:27

Знаете, кто привел Мартынюка? Гройсман комментирует скандал с ГФС

Знаете, кто привел Мартынюка? Гройсман комментирует скандал с ГФС - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр считает, что увольнение обоих чиновников не связаны с правоо

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Премьер Владимир Гройсман заявил, что увольнения председателя ГФС Мирослава Продана и исполняющего обязанности министра агропромышленной Максима Мартынюка не связаны с давлением правоохранительных органов. Об этом глава правительства рассказал в интервью LIGA.net (читайте полный текст "Я светлее, чем система власти").

По словам Гройсмана, Продан принял решение уйти с должности в сентябре-октябре прошлого года, но премьер не отпускал чиновника. "Он много времени просил меня его уволить. Я дал ему такую ​​возможность, когда мы решили реформировать ГФС. Важно, чтобы все, кто мог претендовать на должность, не были в руководстве службы", - сказал глава правительства. Он добавил, что не общался с Проданом и не знает будет ли он принимать участие в открытом конкурсе на должность главы ГФС.

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Премьер также опроверг, что он рекомендовал Максима Мартынюка на должность в МинАПК. "Знаете, кто привел Мартынюка? Он попал в министерство по личному предложению Тараса Кутового (предыдущий министр АПК). Я даже пальцем не пошевелил, чтобы это произошло. Теперь он решил сменить свою работу, и я не стал его сдерживать. Это не имеет отношения к правоохранительным органам", - подчеркнул премьер.

Также он считает, некорректным делить представителей правительства на "своих" и "чужих". "Есть люди, которых я знаю больше или меньше", - сказал руководитель Кабмина. 

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против и.о. главы ГФС Мирослава Продана. Через несколько дней Продан уволился с работы и уехал за границу. В ноябре Продан заявил, что вернулся. Суд обязал его сдать заграничный паспорт и носить электонный браслет. Пятого февраля Соломенский суд Киева отменил ограничения.

Также известно, что и.о. министра аграрной политики Максим Мартынюк уступил свое кресло замминистра АПК по вопросам евроинтеграции Ольге Трофимцевой.

Читайте также: Я светлее, чем система власти. Интервью с Владимиром Гройсманом

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Теги: Максим Мартынюк, владимир гройсман, АПК, ГФС, Владислав Продан
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