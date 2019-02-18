Знаете, кто привел Мартынюка? Гройсман комментирует скандал с ГФС

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер Владимир Гройсман заявил, что увольнения председателя ГФС Мирослава Продана и исполняющего обязанности министра агропромышленной Максима Мартынюка не связаны с давлением правоохранительных органов. Об этом глава правительства рассказал в интервью LIGA.net (читайте полный текст "Я светлее, чем система власти").

По словам Гройсмана, Продан принял решение уйти с должности в сентябре-октябре прошлого года, но премьер не отпускал чиновника. "Он много времени просил меня его уволить. Я дал ему такую ​​возможность, когда мы решили реформировать ГФС. Важно, чтобы все, кто мог претендовать на должность, не были в руководстве службы", - сказал глава правительства. Он добавил, что не общался с Проданом и не знает будет ли он принимать участие в открытом конкурсе на должность главы ГФС.

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Премьер также опроверг, что он рекомендовал Максима Мартынюка на должность в МинАПК. "Знаете, кто привел Мартынюка? Он попал в министерство по личному предложению Тараса Кутового (предыдущий министр АПК). Я даже пальцем не пошевелил, чтобы это произошло. Теперь он решил сменить свою работу, и я не стал его сдерживать. Это не имеет отношения к правоохранительным органам", - подчеркнул премьер.

Также он считает, некорректным делить представителей правительства на "своих" и "чужих". "Есть люди, которых я знаю больше или меньше", - сказал руководитель Кабмина.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело против и.о. главы ГФС Мирослава Продана. Через несколько дней Продан уволился с работы и уехал за границу. В ноябре Продан заявил, что вернулся. Суд обязал его сдать заграничный паспорт и носить электонный браслет. Пятого февраля Соломенский суд Киева отменил ограничения.

Также известно, что и.о. министра аграрной политики Максим Мартынюк уступил свое кресло замминистра АПК по вопросам евроинтеграции Ольге Трофимцевой.

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