"Золотая пирамида" B2B Jewelry обзавелась собственной партией

Проект B2B Jewelry, который называют "пирамидой", зарегистрировал политическую партию Живите в достатке. Главой партии стал основатель B2B Jewelry Николай Гонта. Об этом говорится в Facebook проекта.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Ну еще одна хорошая новость - 13 апреля была зарегистрирована партия “Живите в достатке” с главой правления Николаем Петровичем Гонтой", - сказано в одном из постов.
Согласно данным ресурса opendatabot, Гонта стал главой партии, которая существует с 2015 года. На протяжении этого времени она несколько раз меняла свое название: в 2016 г Команда Святослава Сенюты стала Украинским народным блоком, а 13 марта 2020 г партия была переименована в Живите в достатке. В этот же день Гонта зарегистрирован главой партии вместо некой Татьяны Логвиновой.
Офис партии зарегистрирован по адресу: г. Киев, Печерский район, Бульвар Леси Украинки, 30В.
О том, что такое B2B Jewelry LIGA.net писала в материале - Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно "продает" украшения