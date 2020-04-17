"Золотая пирамида" B2B Jewelry обзавелась собственной партией

Николай Гонта (фото - facebook.com/b2b.jewelry.official)

Проект B2B Jewelry, который называют "пирамидой", зарегистрировал политическую партию Живите в достатке. Главой партии стал основатель B2B Jewelry Николай Гонта. Об этом говорится в Facebook проекта.

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"Ну еще одна хорошая новость - 13 апреля была зарегистрирована партия “Живите в достатке” с главой правления Николаем Петровичем Гонтой", - сказано в одном из постов.

Согласно данным ресурса opendatabot, Гонта стал главой партии, которая существует с 2015 года. На протяжении этого времени она несколько раз меняла свое название: в 2016 г Команда Святослава Сенюты стала Украинским народным блоком, а 13 марта 2020 г партия была переименована в Живите в достатке. В этот же день Гонта зарегистрирован главой партии вместо некой Татьяны Логвиновой.

Офис партии зарегистрирован по адресу: г. Киев, Печерский район, Бульвар Леси Украинки, 30В.

О том, что такое B2B Jewelry LIGA.net писала в материале - Золотая пирамида: B2B Jewelry привлекает деньги под 400%, и бесплатно "продает" украшения

В начале марта журналист-расследователь Денис Бигус опубликовал в своем блоге видеодоказательство, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках .

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 000. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах , и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд .