Золотые Звезды: двоим бойцам ВСУ присвоено звание Героев Украины

На церемонии награждения (фото - пресс-служба президента)

Двое военнослужащих ВСУ получили Золотую Звезду - государственную награду высшей степени отличия; один из них посмертно. О награждении сообщил сайт президента Петра Порошенко.

Посмертно присвоено звание Героя Украины старшему сержанту Андрею Коноплеву, помощнику гранатометчика 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ, который воевал в Донбассе с первых дней проведения антитеррористической операции.

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В январе 2015 года при обороне взводного опорного пункта около поселка Никишино Коноплев первый обнаружил наступление боевиков, предупредил побратимов и вступил в бой, лично уничтожив два танка противника. В том бою он погиб. У бойца ВСУ остались жена и двое детей.

Звезду Героя Украины получила вдова Галина Коноплева.

Также звание Героя Украины присвоено подполковнику Ивану Виннику, командиру механизированного батальона 30-й отдельной мехбригады ВСУ.

Винник воевал под Саур-Могилой, Миусинском, Красной Поляной, Лутугино, Белокаменкой, Счастье и в других горячих точках фронта. Имеет на счету "значительное количество уничтоженной вражеской техники", пишут у президента. Сейчас продолжает службу в армии Украины.