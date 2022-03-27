Звание Герой Украины присвоено еще 15 военным, троим – посмертно
26 марта 15 военнослужащих были удостоены звания Герой Украины, трое – посмертно. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звание Герой Украины с удостоением/вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
лейтенанту Богдану Корнийчуку (посмертно)
штаб-сержанту Сергею Кулику (посмертно)
старшему лейтенанту Денису Максишко (посмертно)
старшему лейтенанту Владиславу Бандарю
полковнику Сергею Барановскому
подполковнику Сергею Бурковскому
подполковнику Ивану Голишевскому
штаб-сержанту Роману Гришаку
капитану Виталию Гуралю
младшему лейтенанту Игорю Дикуну
капитану Роману Дрогомырецкому
старшему лейтенанту Артуру Кравченко
капитану Николаю Любарцу
капитану Юрию Михайлюку
майору Евгению Шматалюку.
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