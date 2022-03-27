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Звание Герой Украины присвоено еще 15 военным, троим – посмертно

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 02:16
Звание Герой Украины присвоено еще 15 военным, троим – посмертно - Фото
Фото: Офис президента

26 марта 15 военнослужащих были удостоены звания Герой Украины, трое – посмертно. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звание Герой Украины с удостоением/вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

лейтенанту Богдану Корнийчуку (посмертно)

штаб-сержанту Сергею Кулику (посмертно)

старшему лейтенанту  Денису Максишко (посмертно)

старшему лейтенанту Владиславу Бандарю

полковнику Сергею Барановскому

подполковнику Сергею Бурковскому

подполковнику Ивану Голишевскому

штаб-сержанту Роману Гришаку

капитану Виталию Гуралю

младшему лейтенанту Игорю Дикуну

капитану Роману Дрогомырецкому

старшему лейтенанту Артуру Кравченко

капитану Николаю Любарцу

капитану Юрию Михайлюку

майору Евгению Шматалюку.

Наталия Медведева
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герой украины война
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