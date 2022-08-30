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Звонки Макрона не помогли: Франция заявила, что Кремль использует поставки газа как оружие

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 14:50
Звонки Макрона не помогли: Франция заявила, что Кремль использует поставки газа как оружие - Фото
Агнес Паннье-Рунаше (Фото - Facebook Agnès Pannier-Runacher)

Министр энергетики Франции Агнес Паннье-Рунаше прямо обвинила Москву в использовании поставок энергоресурсов как "оружия войны". Об этом сообщает Reuters.

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"Совершенно очевидно, что Россия использует газ в качестве оружия войны, и мы должны подготовиться к наихудшему сценарию полного прекращения поставок", – сказала Паннье-Рунаше радио France Inter после того, как российский Газпром заявил, что с 31 августа сократит поставки газа французской компании Engie из-за "разночтений в контрактах".

Газпром также ранее заявлял, что с 31 августа приостановит на три дня транспорт газа в Германию.

  • 25 августа из-за шантажа России цена на газ в Европе превысила $3200 за тысячу кубометров.  
  • 28 августа Норвежская аналитическая фирма Rystad Energy посчитала, что Россия ежедневно сжигает около 4,34 млн куб. м газа, который могли бы поставлять в Германию через Северный поток-1. 

Сергей Бережной
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франция газпром поставки газа Агнес Паннье-Рунаше
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