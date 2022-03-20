"Дольше ехали, чем воевали". Полк "Азов" ликвидировал спецназ ГРУ с Кавказа – фото, видео

Полк Нацгвардии "Азов" в Мариуполе заявил об уничтожении спецназа ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской республики (Северный Кавказ). Бойцы полка показали фото документов, обнаруженных при ликвидированных оккупантах.

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Также "Азов" показал видео с места уничтожения спецназа ГРУ:

Еще одно видео боевой работы "Азова" (дата и место боя не уточняются):

Госпогранслужба Украины сегодня также сообщила, что в Мариуполе пограничники разоблачили попытку корректировки огня с помощью маячков, замаскированных в гаджетах.

Бойцы заметили остановку гражданского авто неподалеку от украинских позиций. Неизвестные оставили мобильный телефон и портативную музыкальную колонку. В каждом из этих устройств были спрятаны сигнальные передатчики, пограничники уничтожили устройства на месте.

Сегодня "Азов" сообщил, что оккупанты обстреляли Мариуполь с четырех кораблей российского флота.

По данным Мариупольского горсовета, от начала полномасштабного вторжения в городе из-за постоянных обстрелов оккупантов погибли уже около 4000 человек.

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