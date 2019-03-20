Европарламенту открыли глаза на агрессию и узников Кремля: фото

Вчера, 19 марта, в Европейском парламенте состоялся показ документального фильма "Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля", который рассказывает о гибридной агрессии России против Украины. Об этом сообщает представительство Украины в ЕС в Facebook.

"Европарламентарии отметили, что эта тема должна быть постоянно на повестке дня ЕС, поскольку Украина защищает сейчас не только себя в борьбе против российской агрессии, но и европейские страны", - сказано в сообщении.

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Открыл просмотр фильма представитель Украины при ЕС Николай Точицкий словами о том,что Кремль незаконно удерживает более 70 украинских политзаключенных и 24 моряка ВМС, преследует по политическим мотивам украинцев в оккупированном Крыму и массово нарушает права человека. Также

"Мы призываем наших партнеров увеличить политическое давление и ужесточить санкции, чтобы остановить российскую агрессию против Украины", - отметили в украинском представительстве.

На мероприятии присутствовал Игорь Гриб - отец похищенного ФСБ РФ в Беларуси украинца Павла Гриба.