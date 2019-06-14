Гибель Ил-76. Зеленский почтил память погибших воинов: фото

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии в честь погибших во время войны в Донбассе украинских воинов во время авиакатастрофы самолета Ил-76, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время церемонии возле Зала памяти в Минобороны зачитали имена 49 военнослужащих, погибших в катастрофе. На церемонии присутствовали близкие и друзья погибших.

Также почтили память пяти военных, которые погибли в этот день в разные годы войны в Донбассе.

Подвиг каждого защитника почтили ударом в колокол и залпом из оружия, сообщают в пресс-службе. После этого участники церемонии возложили цветы к Памятному колоколу.

В ночь на 14 июня 2014 года боевики российской гибридной армии сбили транспортник Ил-76МД ВСУ, заходивший на посадку в Луганский аэропорт, погибли 40 военных.

Как ранее сегодня сообщалось, СБУ установила причастность страны-агрессора России к трагедии украинского военно-транспортного самолета Ил-76.

Фото: Администрация президента