КАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортаж

Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве на проспекте Лобановского, 6А, что неподалеку от аэропорта Жуляны. Спасатели проводят эвакуацию, информация по жертвам и пострадавшим уточняется, есть угроза разрушения 22-23 этажей.
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