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26.02.2022, 09:28

КАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортаж

Цей матеріал також доступний українською
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КАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортаж
КАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортаж
КАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортажКАДР ДНЯ. Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве – фоторепортаж

Россия ударила ракетой по жилому дому в Киеве на проспекте Лобановского, 6А, что неподалеку от аэропорта Жуляны. Спасатели проводят эвакуацию, информация по жертвам и пострадавшим уточняется, есть угроза разрушения 22-23 этажей.

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Теги: война, киев, Жуляны, ракета, дом
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