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20.11.2019, 12:28

На полигоне Широкий лан начались учения: фото

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На полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фото
На полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фото
На полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фотоНа полигоне Широкий лан начались учения: фото

Главная цель - проверка готовности комсостава для принятия решений в бою

На полигоне 235-го межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Вооруженных cил Широкий лан начались двусторонние батальонные тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях принимает участие 57-я отдельная мотопехотная бригада им. атамана Гордиенко оперативного командования Юг. Главная цель учений - проверка готовности командного состава всех уровней для принятия конкретных решений в ситуациях боя. Заместитель командующего войсками оперативного командования Юг полковник Андрей Грицков отмечает, что особенность этих учений заключается в необходимости самостоятельного принятия решений командирами уровня взвод-рота-батальон во время изменения и корректировки тактической обстановки. Такой формат наиболее приближен к ситуациям, которые чаще всего возникают в ходе реальных боевых действий.

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Теги: военные учения, широкий лан
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