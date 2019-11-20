На полигоне Широкий лан начались учения: фото

На полигоне 235-го межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Вооруженных cил Широкий лан начались двусторонние батальонные тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях принимает участие 57-я отдельная мотопехотная бригада им. атамана Гордиенко оперативного командования Юг. Главная цель учений - проверка готовности командного состава всех уровней для принятия конкретных решений в ситуациях боя. Заместитель командующего войсками оперативного командования Юг полковник Андрей Грицков отмечает, что особенность этих учений заключается в необходимости самостоятельного принятия решений командирами уровня взвод-рота-батальон во время изменения и корректировки тактической обстановки. Такой формат наиболее приближен к ситуациям, которые чаще всего возникают в ходе реальных боевых действий.

на полигоне Широкий лан в Николаевской области в результате пожара погиб военнослужащий, еще семеро пострадали 13 марта 2018 года

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