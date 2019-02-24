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24.02.2019, 22:48

Николаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фото

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Николаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фото
Николаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фото
Николаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фотоНиколаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фото

Делегация обладминистрации посетила сельские дома культуры, где их на морозе торжественно встречали полураздетые дети

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Чиновники Николаевской обладминистрации подверглись критике жителей области и руководства ОГА после того, как во время "ознакомления с творческими достижениями" города Баштанка их на 7-градусном морозе показательно приветствовали по-летнему одетые дети.

Как говорится на сайте Баштанского горсовета, в "ознакомлении с творческими достижениями" участвовали начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА Михаил Димитров, директор областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы Наталья Баштовая, глава объединенной территориальной общины Иван Рубский и начальник отдела развития культуры и туризма горсовета Светлана Березовская.

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Учточняется, что делегация посетила Добренский сельский дом культуры, "где их, по обычаю, хлебом и солью встретил коллектив во главе с директором Анатолием Гнидым". Также чиновники посетили Новоегоривський и Баштанский дома культуры.

При этом фото визита были опубликованы на сайте горсовета. На них, в частности, видно, что чиновники смотрят выступление легко одетых детей, не сняв верхнюю одежду. Очевидцы говорят, что помещения плохо отапливаются. 

На ситуацию обратили внимание местные блогеры в Facebook, после чего глава ОГА Алексей Савченко написал пост. В котором отметил, "некоторые деятели никак не могут избавиться от "совковых привычек" и продолжают радовать себя такими "сценками".

"Ну что же, хорошо. Придется объяснить еще раз..." – написал Савченко.

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Теги: дети, Николаев, чиновник, алексей савченко, Михаил Димитров
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