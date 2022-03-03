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03.03.2022, 14:38

Российские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушений

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Российские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушений
Российские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушений
Российские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушенийРоссийские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушений

Примерно в 12:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова. Об этом сообщили в региональном управлении Сил ТрО "Север" ВСУ.

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Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

"Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", – уточнили местные власти.

Работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

ОБНОВЛЕНО в 14:58. Российская авиация также атаковала две школы на западе Чернигова в районе Старой Подусовки и частных домов. Предварительно девять погибших и четверо травмированных. Работают спасатели.

Фото: Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных Сил Украины

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Теги: чернигов
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