Сотни комнат, портреты, пулемет и шубохранилище. Как выглядит дворец Медведчука – фото

Журналисты Слідство.інфо показали дворец сбежавшего из-под домашнего ареста лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Отмечается, что семья Медведчуков реконструировала и перестраивала дворец, поэтому внутри сейчас – голые стены и балки. Во дворце должно было быть больше сотни отдельных помещений (залы, кухни, спальни, гостиные), его площадь более 2000 кв. м, есть домики на территории возле озера.

Внутри дома журналисты нашли множество дорогих вещей: иконы, статуэтки, картины, портрет жены Медведчука Оксаны Марченко, гобелены, игровой автомат, пулемет Максим, множество шуб, платья, элитная посуда, дорогая одежда и другие предметы роскоши.

Где сейчас сам Медведчук – доподлинно неизвестно. Его адвокаты говорят, что он – в "безопасном месте". По данным источников Слідство.інфо, официально он не выезжал из Украины.

Марченко за несколько дней до вторжения России выехала в Беларусь, а за день до него записала видео из Москвы, отметили журналисты.