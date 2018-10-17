Томос, схизма, экзархи: краткий словарь терминов от LIGA.net

Коротко и ясно о главных церковных терминах, которые сейчас на слуху Реклама Реклама Для корректного просмотра войдите в полноэкранный режим. LIGA.net подготовила краткий словарь основных церковных терминов, которые в последние дня и месяцы стали чаще использоваться священнослужителями и СМИ в связи с темой предоставления автокефалии Украинской церкви. Читайте также Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018 Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018

commenthover

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Реклама