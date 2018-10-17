Томос, схизма, экзархи: краткий словарь терминов от LIGA.net

Коротко и ясно о главных церковных терминах, которые сейчас на слуху
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LIGA.net подготовила краткий словарь основных церковных терминов, которые в последние дня и месяцы стали чаще использоваться священнослужителями и СМИ в связи с темой предоставления автокефалии Украинской церкви.
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