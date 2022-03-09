Украинские службы эвакуировали из Киевской области более 3000 человек: фото

Сегодня, 9 марта, совместными усилиями полицейских, Красного Креста, ГСЧС и органов местного самоуправления удалось вывезти из оккупированных Ирпеня и Ворзеля более 3 000 человек. Среди спасенных граждан несколько сотен детей, пожилых людей, тяжелобольных, сообщает МВД. LIGA.net публикует фото процесса эвакуации.

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Для эвакуации были задействованы около сотни автобусов, а также кареты скорой помощи.

Под Киевом, где разместился эвакуационный лагерь, спасенных граждан встречали горячей едой, чаем. Также людям оказали медицинскую помощь и сориентировали по дальнейшей дороге.

По информации ГСЧС, эвакуированы также жители Гостомеля, Бучи и Бородянки. Люди долгое время не могли покинуть свои дома из-за бомбардировок и обстрелов россиян.