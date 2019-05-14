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14.05.2019, 11:10

В Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фото

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В Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фото
В Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фото
В Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фотоВ Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фото

Активисты считают, что глава ГПУ Луценко и министр внутренних дел Аваков несут политическую ответственность за провал реформ прокуратуры и полиции

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В Киеве под зданием Генпрокуратуры представители Центра противодействия коррупции и общественные активисты провели акцию "Осторожно, токсичны!" против главы ГПУ Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.

По мнению собравшихся людей, оба топ-чиновника слишком замарались на должностях, а потому должны не просто уйти, а и "понести ответственность". Обоим вменяют покрывательство коррупционеров, саботаж расследований нападений на активистов, а также пробуксовку следствия по преступлениям прошлой и нынешней власти.

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Только с 2017 года в Украине совершили более 55 атак на активистов и журналистов, из них четыре - это убийства. Заказчики не наказаны.

Общественные организации подали заявку на включение Авакова и Луценко в Глобальный акт Магнитского (закон о персональных санкциях США).

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Теги: коррупция, отставка, юрий луценко, цпк, виталий шабунин, арсен аваков
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