В Киеве требовали отставки "токсичных" Луценко и Авакова: фото

В Киеве под зданием Генпрокуратуры представители Центра противодействия коррупции и общественные активисты провели акцию "Осторожно, токсичны!" против главы ГПУ Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.

По мнению собравшихся людей, оба топ-чиновника слишком замарались на должностях, а потому должны не просто уйти, а и "понести ответственность". Обоим вменяют покрывательство коррупционеров, саботаж расследований нападений на активистов, а также пробуксовку следствия по преступлениям прошлой и нынешней власти.

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Только с 2017 года в Украине совершили более 55 атак на активистов и журналистов, из них четыре - это убийства. Заказчики не наказаны.

Общественные организации подали заявку на включение Авакова и Луценко в Глобальный акт Магнитского (закон о персональных санкциях США).

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net