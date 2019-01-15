В перерыве между отдыхом депутаты собрались в Раде: фоторепортаж

После новогодне-рождественских праздников народные депутаты приступили к законотворческой работе. Однако рабочая неделя, начавшаяся для них во вторник, завершится в пятницу закрытием сессии. После чего на две недели зал под куполом Верховной Рады опустеет.

Как передает корреспондент LIGA.net, сегодняшнее утро началось с согласительного совета лидеров фракций и руководителей парламентских комитетов, а депутаты собрались в сессионном зале к 12:30.

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На утреннем пленарном заседании был продлен мораторий на выселение тех, кто живет в общежитиях, а также принят за основу проект закона, касающийся предоставления отпуска усыновителям.

Последний день голосования на этой сессии будет в четверг, 17 января. В пятницу спикер Андрей Парубий закроет девятую сессию Рады.

На следующей неделе календарный план предусматривает "работу с избирателями".

Десятая сессия Верховной Рады восьмого созыва откроется 5 февраля 2019 года.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net