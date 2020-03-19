Топ-менеджер Группы компаний “ЛИГА” стал советником премьера

Артем Афян

Управляющий партнер адвокатского объединения Juscutum Артем Афян стал внештатным советником премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.



Артем Афян будет консультировать премьера по вопросам цифровой экономики, которые касаются, в основном, виртуальных активов, как то криптовалюты.



“Я шел в советники, как обладатель определенной компетенции. Я не становлюсь от этого чиновником. Но я знаю, как писать регуляторные акты по отдельным вопросам, у меня есть знания, как это делается в других странах и я готов это применить в Украине”, - прокомментировал свое назначение Артем Афян.

Напомним, Артем Афян - управляющий партнер Juscutum с 2008 года. Он занимается внедрением инноваций в сферу оказания юридических услуг. Выступает за легализацию Bitcoin в Украине (с июля 2013 года Juscutum принимает оплату юридических услуг в биткоинах). Отстаивает право на свободу распространения информации в интернете. Является соавтором законопроекта о запрете на изъятия серверов правоохранительными органами.

АО “Juscutum” входит в Группу Компаний “ЛИГА”. Сегодня Группа - это объединение независимых инновационных бизнесов, которые успешно действуют на разных рынках с 1991 года. В состав ГК ЛИГА входят 13 независимых компаний, которые работают в 25-ти направлениях бизнеса, разделяющих единую миссию, философию и принципы ведения бизнеса.