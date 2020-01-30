$5 млн главе ФГИУ за кресло директора ОПЗ: задержаны трое - видео

Три человека разоблачены на предложении $5 млн взятки председателю Фонда госимущества Украины - их задержали в момент совершения такого действия. Об этом пишет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Вчера, 29 января, сотрудники НАБУ застали упомянутую выше троицу во время предоставления части взятки ($50 000) главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко (читайте материал о нем).

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Следствие утверждает, что задержанные предлагали главе ФГИУ взятку в обмен на назначение на должность директора "Одесского припортового завода" заранее определенного лица. По замыслу, такой назначенец якобы должен был "способствовать сотрудничеству завода с определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами преступления".

НАБУ пишет, что фигуранты планировали передать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей.

Подозреваемым изберут меры пресечения по ч. 4 ст. 369 (взятка топ-чиновнику от организованной группы лиц), им грозит до 10 лет тюрьмы.

Справка. В ПАО ОПЗ 99,5% акций принадлежит государству, управляется ФГИУ. Специализируется на производстве аммиака и карбамида, а также перегрузке химпродукции из стран СНГ на экспорт. В 2018-м ОПЗ сократил чистый убыток почти вдвое по сравнению с 2017-м – до 750,55 млн грн. 24 января 2020 года Николай Синица был назначен и. о. главы ОПЗ.

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