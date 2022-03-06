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"А я предупреждал: нечего шастать". Боевой нардеп показал разбитую колонну россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 16:43
Скриншот из видеозаписи
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Народный депутат Роман Костенко, который как ветеран АТО воюет против российских оккупантов на юге Украины, показал кадры одной из уничтоженных военных колонн РФ. По словам позывного Гром, видео снято под Николаевом.

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"Вот то, что осталось от наших "братьев", которые пришли нас "спасать". Вот что от них осталось", – комментирует автор видео.

На кадрах видна развороченная украинской артиллерией позиция россиян – взорванные и сгоревшие машины, боевая техника и пушки, нацеленные в сторону города.

Часть уцелевших гаубиц ВСУ теперь заберут в качестве трофеев.

"Так бьет украинская артиллерия. А я предупреждал: нех*р шастать", – подытожил полковник СБУ.

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Евгений Пилипенко
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Николаев Роман Костенко
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