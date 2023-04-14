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Александр Ткаченко – интервью о будущем УПЦ МП, Дубинском, джинсе о Порошенко – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 12:00
Александр Ткаченко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал интервью LIGA.net.

Мы пообщались с ним:
  • о выселении УПЦ МП из Киево-Печерской лавры,
  • о сюжете 1+1 о Петре Порошенко в телемарафоне,
  • сколько потенциальных "щегелей" может получить украинское общество,
  • завершится ли эпоха "скажених весіль" в украинских кинотеатрах.
Текстовую версию интервью читайте по ссылке. Полный разговор смотрите на нашем YouTube-канале.
Юрій Смірнов
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