Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал интервью LIGA.net.
Мы пообщались с ним:
- о выселении УПЦ МП из Киево-Печерской лавры,
- о сюжете 1+1 о Петре Порошенко в телемарафоне,
- сколько потенциальных "щегелей" может получить украинское общество,
- завершится ли эпоха "скажених весіль" в украинских кинотеатрах.
Текстовую версию интервью читайте по ссылке. Полный разговор смотрите на нашем YouTube-канале.
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