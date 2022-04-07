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Анна Маляр: Вся путинская армия сейчас – это Ваффен-СС видео

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 16:12
Анна Маляр (Фото - скриншот видео Украина 24, YouTube)
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Если у Гитлера были специальные войска для осуществления на оккупированных Рейхом территориях геноцида местного населения, то у Путина вся его армия действует как Ваффен-СС. Такую параллель провела на сегодняшнем брифинге замминистра обороны Анна Маляр.

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Маляр считает, что в нынешней ситуации Россия не остановится перед нарушением границ Евросоюза. 

"Сегодня третий президент России Дмитрий Медведев заявляет, что их планы – это Евразия: от Владивостока до Лиссабона. Так вот я хочу вам сказать: это значит, что Россия готова от Владивостока до Лиссабона устроить то же, что она устроила в Буче", – сказала замминистра.

Она подчеркнула, что государственные пропагандистские ресурсы России открыто говорят уже не просто о "денацификации" Украины, а об уничтожении всех, кто считает себя украинцем.

Маляр предлагает не преуменьшать варварство не только российского государства, но и российского общества, поскольку, согласно результатам соцопросов, войну в Украине поддерживает большинство россиян, и процент этой поддержки растет.

Те же опросы показывают, что россияне готовы терпеть невзгоды ради того, чтобы Россия могла захватить Украину, в то время как украинцы готовы переносить лишения, чтобы отстоять свою свободу.

Из этого следует, считает Маляр, что российское общество инфицировано нацизмом и несет полную ответственность за эти преступления.

Сергей Бережной
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Анна Маляр нацизм соцопрос владимир путин
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